Trabzonspor kafilesi, Malatya'da

MALATYA (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maç için Malatya'ya geldi.
Özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafile, güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, otel girişinde basın mensuplarının sorusu üzerine, "Her müsabaka zor, kolay maç yok" ifadesini kullandı.
Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında yarın Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.