Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Trabzonspor kafilesi, Malatya'da

20 Ekim 2017 Cuma, 16:42


MALATYA (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maç için Malatya'ya geldi.

Özel uçakla Malatya Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafile, güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, otel girişinde basın mensuplarının sorusu üzerine, "Her müsabaka zor, kolay maç yok" ifadesini kullandı.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında yarın Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

İLGİLİ HABERLER
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK:
Evkur Yeni Malatyaspor'dan taraftara çağrı
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DAN TARAFTARA ÇAĞRI
Evkur Yeni Malatyaspor'un rakibi Trabzonspor
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'UN RAKİBİ TRABZONSPOR