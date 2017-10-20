Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli'de otomobil inşaat temeline devrildi

20 Ekim 2017 Cuma, 17:51
Denizli'de otomobil inşaat temeline devrildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir inşaatın temel kazısına devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Kurcan'ın (26) kullandığı 20 BZ 378 plakalı otomobil, Deliktaş Mahallesi Şehit Er Yılmaz Zeren sokakta yoldan çıkarak bir inşaata ait yaklaşık 2 metre derinlikteki temel kazısına devrildi.

Ters dönen otomobildeki 3 kişi sıkıştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobildeki yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı.

Ağır yaralanan sürücü Kurcan ile yanında ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Avukat anne duruşmalara bebeğiyle katılıyor
YEREL

AVUKAT ANNE DURUŞMALARA BEBEĞİYLE KATILIYOR