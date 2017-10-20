Denizli'de otomobil inşaat temeline devrildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir inşaatın temel kazısına devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Kurcan'ın (26) kullandığı 20 BZ 378 plakalı otomobil, Deliktaş Mahallesi Şehit Er Yılmaz Zeren sokakta yoldan çıkarak bir inşaata ait yaklaşık 2 metre derinlikteki temel kazısına devrildi.
Ters dönen otomobildeki 3 kişi sıkıştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobildeki yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı.
Ağır yaralanan sürücü Kurcan ile yanında ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.