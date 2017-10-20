Terör propagandasına hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen 3 kişi hakkında beşer yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.
HDP 1. Bölge Temsilciliğinde ele geçirilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bazı teröristlerin fotoğraflarının yanı sıra pankartlar ve örgütsel dokümanlarla ilgili gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan temsilcilik yöneticisi M.A.İ. ile M.R.İ. ve İ.Y. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.
Üç şüpheli hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
M.A.İ, M.R.İ. ve İ.Y.'nin savunmalarına da yer verilen iddianamede, "Elde edilen fotoğraflar, örgütsel dokümanlar, pankartlar ve içeriklerine ilişkin inceleme tespit tutanağı, delillerin içeriklerinde terör örgütünü ve eylemlerini meşru gösterecek şiddete teşvik edici hususlar birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin terör örgütü propagandası suçuna sebebiyet verdikleri anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.