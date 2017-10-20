Darbeci asker "Dağılmazsanız tarayacağım" anonsu yapmış

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SİİRT (AA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalıştıkları öne sürülen, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 79'u tutuklu 320 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevinden, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak ifade veren eski Siirt Belediye Başkanı Mervan Gül, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını ve şahit olduğu olayları anlattı.

Gül, Valilik önüne gelen darbecilerin halkı dağıtmaya çalıştığını, askeri aracı halkın üzerine sürdüklerini ve rütbeli askerin araçtan megafonla, "Bu, bir darbedir. Dağılmazsanız tarayacağım." şeklinde anonslar yaptığını, aracın namlusunun da halka doğrultulduğunu anlattı.

Olay gecesi kentte terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldığını anımsatan Gül, darbe teşebbüsüne karşı Valilik önüne gelen bazı gençlerin askerlere, "Yukarı mahallelerde PKK var. Sizin gücünüz onlara yetmiyor da bize mi yetiyor?" diye sorduğunu belirtti.

Valilik önüne gelen halkın ellerinde Türk bayrağından başka hiçbir şeyin olmadığını kaydeden Gül, darbe girişimine katılmamaları yönünde askerleri uyardıklarını söyledi.

Rütbeli eski bir askerin kendisini almaya çalıştığını dile getiren Gül, "Beni kolumdan tuttular ve zırhlı araçlara götürdüler. Orada bulunan vatandaşlar beni onların elinden aldı." dedi.

Gül, askerlerin halkı dağıtmak için dipçik kullandığını ve bazı vatandaşları darbettiklerini ifade etti.

Eski AK Parti İl Başkanı Ali İlbaş da "tanık" sıfatıyla verdiği ifadede, olay gecesi halkın, canlarını feda etmek üzere Valilik önüne geldiğini söyledi.

Aralarında kar maskelilerin de bulunduğu askerlere doğru giderek kendileriyle iletişime geçmeye çalıştıklarını anlatan İlbaş, "Onlara her şeyi anlattık. 'Yanlış yapıyorsunuz.' diye haykırdık." ifadelerini kullandı.

İlbaş, dönemin Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz'ın aşağıya inerek halkı sakinleştirmeye çalıştığını ve oradan kesinlikle ayrılmamaları yönünde halka hitap ettiğini belirtti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Duruşmaya, 23 Ekim'de avukat savunmalarıyla devam edilecek.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.