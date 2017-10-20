Silopi'de "Habur Gençlik Koşusu" düzenlendi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde 15 Temmuz Gençlik Merkezi tarafından "Habur Gençlik Koşusu" yapıldı.

Habur Sınır Kapısı'ndan Silopi ilçe girişine kadar düzenlenen koşuya katılan gençler birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Yarışmaya İlçe Gençlik Spor Müdürü Adil Özer, Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ökten, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, 15 Temmuz Gençlik Merkezi Koordinatörü Saruhan Çevik ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, bu tür faaliyetlerin bölgedeki gençler için çok önemli olduğunu anlattı.

Gençlerin spor yaptıkları için heyecanlı olduğunu dile getiren Bilen, "Bölgemizde huzurun, güzelliklerin habercisinin bu tip organizasyonlar olduğunu tüm ülkemize hep beraber göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yarışmayı birincilikle bitiren Neşet Gezer de düzenlenen koşunun bölge açısından gurur verici olduğunu söyledi.

Terör saldırılarının spor yapılmasına engel olduğunu belirten Gezer, ilçenin terörden temizlemesinden sonra huzur bulduklarını kaydetti.

Gezer, "Bizim gençlerimiz çok yetenekli, çok başarılı ve çok iyi sporcular. Lakin bu olaylardan dolayı bu başarılar elde edemiyorduk. Nedeni de terör örgütlerinin bize olan baskılarından dolayıdır. Terör baskıları spora engel oluyordu, terörü bitiren devletimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Yarışmacı Gülizar Taş ise çok heyecanlı ve çok güzel bir yarışma olduğunu söyledi.

Habur Gençlik Koşusu Koordinatörü Saruhan Çevik, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

Yarışmada birinci olan Neşet Gezer'e tam altın, ikinci olan Hacı Karakuş'a yarım altın, üçüncü olan Ahmet Nas'a ise çeyrek altın verildi.