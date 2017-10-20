Engelli ve şehit yakını çocuklara yüzme eğitimi

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AMASYA (AA) - Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hayata geçirilen "Amasya'nın incileri" projesi kapsamında engelli ile şehit yakını 120 çocuğa yüzme eğitimi veriliyor.

Vali Osman Varol, Amasya Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen kursun başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, 109 engelli ile şehit yakını olan 11 öğrenciye 2 ay süreli yüzme kursu verileceğini bildirdi.

Kursun engelli bireylerin sosyal hayata entegre olmaları, yüzmeyi öğrenmeleri ve öz güvenlerini artırmak amacıyla düzenlendiğini anlatan Varol, "Çocuklarımız burada suyla ilgili korkularını üzerlerinden atacak, aynı zamanda temel düzeyde yüzme öğrenecek. Hatta bir kısmı Milli Takım seçmelerine katılacak şekilde yüzme eğitimi alacak." dedi.

Proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli yerlerine geziler düzenlendiğini, gezilere 500 civarında öğrencinin katıldığını vurgulayan Varol, "Bu program da onun son halkası olarak Emniyet Müdürlüğümüzün, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğüyle yürüttüğü bir sosyal sorumluluk çalışması olacak." ifadesini kullandı.

Daha sonra yüzme kursuna katılan öğrencilerin çalışmalarını izleyen Varol, çocuklarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Varol, salondan ayrılacağı sırada makam aracıyla gezmek isteyen engelli çocukların isteğinide geri çevirmedi. Varol, makam aracına aldığı engelli 3 çocuğu şehirde bir süre gezdirdi.

Programa Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.





