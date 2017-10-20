GÜNCELLEME 2 - Konya'da zehirlenme şüphesi

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KONYA (AA) - Konya'daki bir okulda zehirlenme şüphesiyle 29 öğrenci ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi görüldü.

Durumun okul idarecilerine bildirilmesi üzerine, 112 acil servis ekiplerinden yardım istendi.

Zehirlenme şüphesiyle 29 öğrenci, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin okul bahçesindeki çeşmeden su içtiklerini belirtmeleri üzerine araştırmalar bu yönde yoğunlaştırıldı.

Okula gelen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapılmak üzere sudan numune aldı.

Tedavi altına alındıkları hastanelerde zehirlenme bulgusuna rastlanmayınca, öğrencilerin tamamı taburcu edildi.

- 15 Temmuz öncesi FETÖ'ye ait olan okulda kaçak kuyu açılmış

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerce akredite laboratuvarda incelenmek üzere su numunesi alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, suyun klorlanmadığının tespit edildiği bildirildi.

Suyun şehir şebekesine bağlı olmadığından şüphelenen ekiplerin, KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu'nun katılımıyla ayrıntılı inceleme yaptığı belirtilerek, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ bağlantılı bir özel okul olarak faaliyet gösteren söz konusu eğitim kurumunda kaçak kuyu açıldığı ve bunun bordür taşlarla gizlendiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Hijyenden uzak, kontrolsüz olarak musluklara verilen suyun tehlike oluşturması dolayısıyla kuyu hattının tamamen iptal edildiği, şehir şebekesinden beslenmesi sağlanan okulun, depo ve iç şebekesinde de dezenfeksiyon yapıldığı ifade edildi.