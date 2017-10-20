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İznik'te silahlı saldırı: 2 yaralı

20 Ekim 2017 Cuma, 19:26

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Mehmet Köken'in kullandığı 16 KGC 14 plakalı otomobile, Selçuk Mahallesi Şehit Pilot Süleyman Satır Sokak'ta Çağdaş P. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda araçta bulunan Emir Demirkan ve Ahmet Cihan yaralandı.

Sürücü Köken tarafından aynı otomobille İznik Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan durumu ağır olan Cihan, Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine, hafif yaralı olan Demirkan da Bursa Muradiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Çağdaş P'nin güvenlik güçlerince ilçe merkezinde yakalandığı öğrenildi.

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