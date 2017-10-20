Erzincan'da "FETÖ'nün SODES projelerindeki usulsüzlük" davası

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Sosyal Destek Programı (SODES) projelerinde usulsüzlük yaparak Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları öne sürülen, aralarında örgütün kentteki sözde mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 72 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda (POMEM) oluşturulan salonda görülen duruşmada tutuklu yargılanan Abbas Parilti, Ekrem Bayrak, Haluk Alturan, Orhan Say, Rahman Kayımtu ve Veysel Akdoğan ile iş adamlarının da aralarında yer aldığı 37'si tutuklu 72 sanık hazır bulundu.

Sanıklardan İsmail Talay, tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu, tutuksuz sanık Rahman Kayımtu da Trabzon Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Güvenlik güçleri, POMEM içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tutuksuz sanıklar, Mesut Özdemir, Metin Şat, Murat Kort, Naci İçer, Niyazi Akkuş, Nizamettin Gül, Pehlül Aruk, Rahmi Altunel, Reşat Ekrem Çakırbay ve Şefik Yalçınyavuz, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Bilal Aka'nın adli kontrol şartının kaldırılmasını, tutuklu sanıklardan Ahmet Akpınar ve İdris Saltabaş'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdurrahman Akpınar, Ahmet Akpınar, Fatih Selen, İcabi Şimşek, İdris Saltabaş, Kadir Akar, Muhammet Ali Göksu, Nizamettin Türkoğlu, Özcan Karagöz, Sabit Kabakçı ve Yılmaz Okçu'nun yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti.

Tutuksuz yargılanan Eyüp Dündar, Hulusi İnci, Mesut Özdemir, Murat Kort, Nizamettin Gül ve Veysel Aydın'ın ise tutuklanmalarına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Mahkeme heyetinin aldığı kararla davadaki tutuklu sanıkların sayısı 32'ye düştü.

- İddianameden

İddianamede, FETÖ/PDY'nin kentteki mütevelli heyeti üyesi olmakla suçlanan bazı sanıkların, FETÖ'nün KHK ile kapatılan Erzincan Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği (EGİSAD) ile Osman Fevzi Efendi Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı aracılığıyla "Sosyal Destek Programı (SODES)" projelerinde usulsüzlük yaptıkları, projeden sağlanan haksız geliri örgüt ve ona yakın kuruluşlara aktardıkları belirtiliyor.

FETÖ ile iltisaklı derneklerde yönetici ve üye oldukları tespit edilen bazı sanıkların da örgütün finans kurumu Bank Asya'da hesapları bulunduğu, bazılarının da "ByLock" kullandıkları iddianamede yer alıyor.