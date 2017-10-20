Adıyaman'da silahlı terör örgütü üyesi tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adıyaman-Şanlıurfa karayolu girişinde durdurulan ve hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden soruşturma yürütüldüğü tespit edilen tır sürücüsü Mehmet D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.
Adıyaman'da 16 Ekim'de, hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden soruşturma yürütüldüğü tespit edilen şüphelinin kullandığı tırda yapılan aramada 140 bin paket kaçak sigara bulunmuştu.