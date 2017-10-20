SAMDOB'dan "Fransız Bestecileri" konseri

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin (SAMDOB), tematik müzik konserleri kapsamında "Fransız Bestecileri" konseri izleyicilerden büyük beğeni aldı.
Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Anna Tarakanova piyanist, Sezen Alanbay ve Elif Demir, Betül Uzunoğlu soprano, Hale Akünal, Polen Yağmur Arslan ve Leyla Ceren Koç ise mezzo soprano olarak Fransız bestecilerin eserlerini seslendirdi.
Romantik dönem Fransız bestecilerinden Gabrile Faure, Georges Bizet, Jules Massenet, Claude Debussy, Charles Gounod ve Maurice Ravel'in eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Konserde Berkcan Beniç de anlatıcı olarak yer aldı.