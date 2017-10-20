Hatay'da karakola yönelik açılan taciz ateşi

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HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, dün akşam Hatay'ın Samandağı ilçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik Mevkisi'nde bulunan Sahil Güvenlik Karakol binasına bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı nedeniyle bölgede incelemelerde bulunarak, saldırıda yaralanan askeri ziyaret etti.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Ata, ilk olarak Sahil Güvenlik Karakolu'nu ziyaret etti ve buradaki yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada, Ata, daha sonra çıkan çatışmada yaralanarak, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ün'ü ziyaret etti.

Ün'ün sağlık durumu hakkında hastane başhekimden bilgi alan Vali Ata, Uzman Çavuş Ün'ün bir an önce eski sağlığına kavuşması için büyük çaba gösteren sağlık personeline teşekkür ederek, Ün’e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Ata’nın ziyaretine Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Binbaşı Çağın Taşkın, Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik de eşlik etti.