Para nakil aracı kaza yaptı: 2 yaralı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da zırhlı para nakil aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, balyozla zırhlı aracın camının kırılması sonucu kurtarıldı.

Erzincan şehir merkezinden 4 ayrı bankaya ait parayı taşıyan Emrah Yorulmaz (28) yönetimindeki 34 NP 7283 plakalı zırhlı para nakil aracı, Erzincan-Erzurum karayolunun Kargın Beldesi Mevkisi'nde şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, araç içerisinde bulunun iki kişiyi kurtarmak için yardım etmek istedi. Aracın zırhlı ve kilitli olması nedeniyle vatandaşlar yardım edemedi. Son olarak akaryakıt istasyonun balyoz getiren vatandaşlar, zırhlı camları uzun uğraşlar sonucu kırarak sürücü Yorulmaz ve güvenlik görevlisi Yakup Bayram'ı (29) yaralı olarak araçtan çıkardı.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Tercan İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Jandarma ekipleri para nöbeti tuttu

Zırhlı araç içerisinde yüklü miktarda para olduğunun öğrenilmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. 3 saat süren para nöbetinin ardından özel şirket tarafından kaza yerine Erzuru'dan güvenlik görevlileri ile birlikte yeni bir zırhlı araç getirildi. Jandarma gözetiminde kırık camdan giren yetkililer, yüklü miktardaki paraları tek tek kontrol edip, kaydını tuttu. Kaza yapan araçtan çıkarılan çuvallar dolusu para, Erzurum'a götürülmek üzere yeni zırhlı araca taşındı.

- Kaza anı kameraya yansıdı

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, para nakil aracının şarampole devrilmesinin ardından, çevredeki vatandaşların kaza yerine koştuğu yer aldı.

Akaryakıt istasyonu sahibi İlhan Bingöl, yaralıları çıkarmak için balyoz kullandıklarını belirterek, "İlk başta bir ses duyduk ve sonra arabayı gördük. Takla ata ata geldi. 5-10 takla attı ama zırhlı araç olduğu için müdahale ederken camı kıramadık. Tesisten balyozu getirip arkadaşı çıkardık. Bir arkadaş ön camdan çıkmıştı, diğer yaralı arkadaşı da balyozla ön camı kırarak çıkardık." dedi.