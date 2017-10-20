Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa İyi (73) yönetimindeki 07 S 2985 plakalı otomobil, ilçe çıkışında karşı yönden gelen Mustafa Kemal Taş'ın kullandığı 07 EG 300 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçta bulunan Emine İyi (48), Mustafa Ünlü (56), Songül (33) ve Nisa Taş ile Ayşe Küçük (26) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.