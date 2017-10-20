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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla ilk defa altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası adı altında çıkarılan iki yeni ürün hakkında değerlendirmede bulundu.

Kösemusul, yaptığı yazılı açıklamada, sanayicinin, yatırımcının atıl durumdaki altınlarının değeri üzerinden ek getiri elde etme imkanına sahip olacağı uygulamanın devlet kaynakları ve bireysel kazanç açısından oldukça faydalı ve önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'de 2 bin 200 ton altın olduğunun tahmin edildiğini ifade eden Kösemusul, "Bunun ekonomik değeri 100 milyar dolardır. Bu değeri ekonomiye kazandırmak için hepimize görevler düşmektedir. Geçtiğimiz hafta başlayan uygulamanın ülkemiz genelinde olduğu gibi Sakaryamızda da ilgiyle karşılanacağını düşünüyorum. Üyelerimize ve Sakaryalılara, 23-27 Ekim tarihlerinde ilimiz Ziraat Bankası merkez şubede talep toplama ile başlayacak uygulamaya katılmalarının faydalı olacağını düşünüyorum. Hem devletimiz hem halkımız kazansın." ifadelerini kullandı.

İş dünyasının ve Sakaryalı yatırımcıların en yüksek katkıyı sağlayacağına inandığını vurgulayan Kösemusul, altınların çalınma, kaybolma riskinden kurtulduğu gibi ülke ekonomisine ve ek getiri anlamında altın sahiplerine de kazanç sağlayacağını aktardı.

"Yastık altı" olarak tabir edilen ve atıl bir şekilde bekleyen altının ekonomiye hiçbir katkısının olmadığına dikkati çeken Kösemusul, uygulama ile ülke altın rezervlerinin güçlenmesinin yanı sıra, finansal sistemin derinlik kazanmasını sağlayacağının altını çizdi.

Ziraat Bankası'ndan SATSO'ya yapılan yazılı bilgilendirme hakkında bilgi veren Kösemusul, şunları kaydetti:

"Bankadan yapılan açıklamada, 22 ve 24 ayar sikke (çeyrek, yarım, tam) altınlar, ziynet altınları ve külçe altınların kabul edileceği, üzerinde değerli, değersiz taş olan altınlar ile Reşat Altın kabul edilmeyeceği, kabul edilecek altınlarda hiçbir iskonto veya değer kaybı söz konusu olmayacağı da belirtilerek, bütün altınların has altın karşılığı olarak kayda alınacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası getirilerinden vergi alınmayacağı, diğer yandan 90 günlük süreden sonra 2 yıllık vade beklemeden hiçbir kesinti yapılmadan ve günlük getirisi de nakit olarak geri alınabileceği belirtildi. Fiziki olarak altınların iadesi 2 yıllık vade sonunda gerçekleşebilecek."