Gaziantep'te FETÖ operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 eski öğretmenden 2'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan dershanelerde görev yaptıkları belirlenen, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 4 eski öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.