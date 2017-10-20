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Futbol: Süper Lig

20 Ekim 2017 Cuma, 22:21

Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Osman Gökhan Bilir

Antalyaspor: Boffin, Celustka (Dk. 86 Nazım Sangare), Chico, Diego, Musa Nizam, Harun Alpsoy (Dk. 58 Menez), Charles, Maicon, Deniz Kadah (Dk. 81 Danilo), Nasri, Eto'o

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau (Dk. 81 Etoundi), Sadiku, Pavelka, Mensah (Dk. 78 Neumayr), Murillo, Trezeguet, Rangel (Dk. 58 Hasan Bilal)

Goller: Dk. 23 Murillo (Kasımpaşa), Dk. 44 Eto'o, Dk. 75 Deniz Kadah (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 53 Murillo (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 8 Harun Alpsoy, Dk. 66 Charles, Dk. 83 Musa Nizam, 90+3 Chico (Antalyaspor), Dk. 11 Rangel, Dk. 80 Veigneau, Dk. 90+2 Popov (Kasımpaşa)


ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

53. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Defanstan atılan topa hareketlenen Deniz Kadah'a orta sahanın sağında faul yapan Murillo'ya hakem Ümit Öztürk önce ikinci sarı kartı, ardından kırmızı kartı gösterdi. Murillo, ilk sarı kartını da 43. dakikada görmüştü.

55. dakikada Nasri'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Harun Alpsoy'un vuruşunda, top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

72. dakikada Musa Nizam'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Eto'o'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Eto'o'nun yerden pasında ön direkte topla buluşan Maicon, meşin yuvarlağı penaltı noktası hizasındaki Deniz Kadah'a çıkardı. Deniz Kadah'ın gelişine yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin solundan ağlarla buluştu: 2-1.

90. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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