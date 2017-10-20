Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Eski KOTO Başkanı Özdağ'ın tahliyesi

20 Ekim 2017 Cuma, 23:43
Eski KOTO Başkanı Özdağ'ın tahliyesi

,KOCAELİ (AA) - Eski Kocaeli Ticaret Odası Başkanı (KOTO) Murat Özdağ'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun"a muhalefet suçlamalarıyla yargılandığı davada verilen tahliye kararı bozuldu.

Özdağ'ın avukatı Ersayın Işık'tan alınan bilgiye göre, Özdağ'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve finans desteği sağlama suçlamasıyla yargılandığı Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kendisine verilen tahliye kararına başsavcılık itiraz etti.

Bunun üzerine polis ekiplerince yakalanarak Kocaeli Adliyesi'ne götürülen Özdağ, buradaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan beraatine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verilen Özdağ, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak tahliye edilmişti.


İLGİLİ HABERLER
Büfeden hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL

BÜFEDEN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
&quot;Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi&quot; Projesi
YEREL

"KARİYER PORT MÜKEMMELİYET MERKEZİ" PROJESİ
Kocaeli'de çalılık alanda kadın cesedi bulunması
YEREL

KOCAELİ'DE ÇALILIK ALANDA KADIN CESEDİ BULUNMASI
Kazada ölen futbolcu toprağa verildi
YEREL

KAZADA ÖLEN FUTBOLCU TOPRAĞA VERİLDİ
Kocaeli'de göçmenleri taşıyan teknenin batması
YEREL

KOCAELİ'DE GÖÇMENLERİ TAŞIYAN TEKNENİN BATMASI
Dubai merkezli şirketten Kocaeli'ye yatırım planı
YEREL

DUBAİ MERKEZLİ ŞİRKETTEN KOCAELİ'YE YATIRIM PLANI
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Genç futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL

GENÇ FUTBOLCU TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'de çalılık alanda kadın cesedi bulundu
YEREL

KOCAELİ'DE ÇALILIK ALANDA KADIN CESEDİ BULUNDU