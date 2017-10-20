Eski KOTO Başkanı Özdağ'ın tahliyesi

,KOCAELİ (AA) - Eski Kocaeli Ticaret Odası Başkanı (KOTO) Murat Özdağ'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun"a muhalefet suçlamalarıyla yargılandığı davada verilen tahliye kararı bozuldu.
Özdağ'ın avukatı Ersayın Işık'tan alınan bilgiye göre, Özdağ'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve finans desteği sağlama suçlamasıyla yargılandığı Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kendisine verilen tahliye kararına başsavcılık itiraz etti.
Bunun üzerine polis ekiplerince yakalanarak Kocaeli Adliyesi'ne götürülen Özdağ, buradaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan beraatine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verilen Özdağ, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı göz önüne alınarak tahliye edilmişti.