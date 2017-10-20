GÜNCELLEME - Kuyumcu hırsızlığı yapan şahıslar polisten kaçamadı

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KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesindeki kuyumcudan yaklaşık 160 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 4 kişi tutuklandı.

İlçede kuyumculuk yapan Hasan Ö'nün dükkanını kapatıp bankaya gitmesinin ardından, kapıyı sert bir cisimle zorlayarak içeri giren şahıslar, iş yerindeki 150 bin lira tutarındaki bilezik, 30 çeyrek altın ve 6 bin lirayı alıp kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, olayda kullanılan aracın plakası tespit edildi. Çevre il ve ilçelerdeki emniyet birimleri ile olaydan hemen sonra yapılan koordinasyon neticesinde, hırsızlığa karışan 4 şahıs ve kullandıkları tespit edilen araç Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yakalandı.

Yapılan incelemede, yakalananlardan birinin sahte kimlik kullandığı, farklı suçlardan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Kuyumcudan çalınan altın ve paralar, aracın kaput kısmında ve şahısların üstünde bulundu.Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mehmet Remzi Köpüklüoğlu, çalınan altınları iş yeri sahibi Hasan Ö'ye teslim etti.Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.