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Büfeden hırsızlık güvenlik kamerasında

21 Ekim 2017 Cumartesi, 01:09

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir büfede yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'neki bir büfeye dün sabaha karşı giren yüzleri maskeli iki kişi, reyondaki sigaraları ve kasadaki paraları çalarak olay yerinden kaçtı.

Sabah iş yerine gelen büfe sahibi Betül Özge Metiner, hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi.

Büfedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, yaklaşık 10 bin lira zarara yol açtıkları belirtilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kar maskesi ve eldiven takan iki kişinin büfeye girmesi, daha sonra reyondaki sigaralar ile kasadaki paraları yanlarında getirdikleri poşetlere doldurduktan sonra kaçması yer alıyor.

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