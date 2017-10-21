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Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu

21 Ekim 2017 Cumartesi, 11:45

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 14 ilde, "Şehit Polis Nedip Cengiz Eker"in adı verilen uyuşturucu operasyonunda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, turistik bölgelerdeki uyuşturucu satıcılarına yönelik Muğla merkezli Kırklareli, Antalya, Yalova, Niğde, Siirt, Afyon, Mersin, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Aydın, Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen "Nedip Cengiz Eker"in adı verilen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Operasyona 264 polis ve 8 dedektör köpeğin katıldığı, arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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