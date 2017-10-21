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Bursa'da trafik kazası: 2 yaralı

21 Ekim 2017 Cumartesi, 12:11

BURSA (AA) - Orhangazi ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı kadın ve 3 yaşındaki kızı yaralandı.

Servet A. (36) yönetimindeki 25 SE 360 plakalı hafif ticari araç, Bursa-Yalova karayolu Muradiye Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice (36) ve kızı Yüşra Dağ'a (3) çarptı.

Yaralanan anne ve kızı, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kazanın ardından kaçtığı öne sürülen Servet A, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

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