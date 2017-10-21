"Kazanmak için en iyisini yapmalıyız"

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GİRESUN (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Mihailo Uvalin, kazanan taraf olmak istediklerini belirtti.

Uvalin, yaptığı açıklamada, zor bir maçın kendilerini beklediğini, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Rakiplerinin de son ana kadar kazanmak için mücadele edeceğini aktaran Uvalin, "Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçı bizim için zor olacak. Onlar da bizim gibi başarıyı hedefliyor. Oyuna konsantre olmamız gerekiyor. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil-beyazlı ekibin Sırp oyuncusu Dorde Gagic ise taraftarların takıma güç verdiğini vurgulayarak, "Rakibimiz, iyi bir takım. Kazanmak için savaşacağız. Taraftarlardan destek istiyoruz. Biz sahada mücadele ederken, onların desteğiyle daha da iyi oynayıp maçı kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Giresun ekibi, bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı.