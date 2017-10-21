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ANTALYA (AA) - Uluslararası Bocce Turnuvası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından Kemer Ralli Alanı'nda düzenlenen turnuvaya 10 ülkeden 330 sporcu katılıyor. Turnuvada sporcular raffa, petank ve volo disiplinlerinde mücadele ediyor.

TBBDF Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımların turnuvada 6 tur üzerinden İsviçre sistemine göre oynadığını belirtti.

İlk sekize girecek takımların kendi aralarında eleme usulüne göre maçlar oynayacağını ifade eden Kapsız, elemeleri geçen ekiplerin dereceye gireceğini kaydetti.

Raffa ve volo disiplinlerinde milli takım seçmelerinin daha önce yapıldığını aktaran Kapsız, "Petank milli takım seçmelerini buradaki müsabakalar sonrası yapacağız. Seçilen iki takım, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek." diye konuştu.

Dereceye giren takımlara kupa ve para ödülünün verileceği turnuva, yarın sona erecek.