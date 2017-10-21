Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sevin:

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KIRKLARELİ (AA) - Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, "Ülkemizde şu anda yaklaşık 3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, bir mağdur varsa onların imdadına koşan, onlara el uzatan bu ülke insanımızdır, bizim devletimizdir." dedi.

Sevin, bir otelde düzenlenen Eğitim Bir-Sen Kırklareli Şubesi İl Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sendika olarak üzerilerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Sendika olarak dünyaya yönelik hedeflerinin olduğuna dikkati çeken Sevin, ''Kendimizi sadece bir kuru hak arama sendikası olarak görmüyoruz. İslam dünyası da bize bu gözle bakmıyor. Herkesin bir beklentisi ve umudu var. Evet biz bu umutların sesi olmaya adayız. İnşaallah o kimsesizlerin de kimsesi olmaya, onların da sesi olmaya bundan sonra da devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin zor süreçlerden geçerek bugünlere geldiğini anlatan Sevin, 28 Şubat'ta sendikal çalışmaları ve basın açıklamaları nedeniyle birçok kişinin görevden atıldığını anlattı.

Mithat Sevin, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Memleketimizin içinde bulunduğu durum ortada, şu anda dört bir yanımız yangın halinde. Ülkemizde şu anda yaklaşık 3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur varsa onların imdadına koşan, onlara el uzatan bu ülke insanımızdır, bizim devletimizdir. Biz birileri gibi kalkıp ülkeyi bölmek isteyenlerle birlikte, devletimizi ve milletimizi Avrupalılara şikayet etmiyoruz. Bizi Avrupa'ya şikayet eden bu sendikasal yapılar da kendi işlerine baksınlar. Bizim onlardan alabileceğimiz hiçbir şey yok. Onların neye hizmet ettiklerini herkes çok iyi biliyor."

Konuşmaların ardından Eğitim Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanı Selahattin Karanfiler, Sevin'e plaket takdim etti.