Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

21 Ekim 2017 Cumartesi, 14:14

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 36 kaçak ve sığınmacıyı yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Meriç ilçesinde yapılan kontrolde, Irak uyruklu A.E.H'nin kullandığı otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Hindistan ve Bangladeş uyruklu 4 kişi tespit edildi.

Öte yandan, aynı ilçede Ö.Ç'nin sürücülüğünü yaptığı minibüste ise Suriye uyruklu 36 kişi yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sürücüler A.E.H ve Ö.Ç çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.


İLGİLİ HABERLER
Sınırda yakalanan FETÖ şüphelileri
YEREL

SINIRDA YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ
FETÖ şüphelisi iki eski hakim Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ İKİ ESKİ HAKİM YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI
7'likler ile 70'liklerin bocce karşılaşması
YEREL

7'LİKLER İLE 70'LİKLERİN BOCCE KARŞILAŞMASI
&quot;Türkiye'de 3,5 milyon KOAH hastası var&quot;
YEREL

"TÜRKİYE'DE 3,5 MİLYON KOAH HASTASI VAR"
FETÖ tutuklusu kardeşini ziyaret eden kişide flaş bellek bulundu
YEREL

FETÖ TUTUKLUSU KARDEŞİNİ ZİYARET EDEN KİŞİDE FLAŞ BELLEK BULUNDU