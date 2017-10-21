Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 36 kaçak ve sığınmacıyı yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Meriç ilçesinde yapılan kontrolde, Irak uyruklu A.E.H'nin kullandığı otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Hindistan ve Bangladeş uyruklu 4 kişi tespit edildi.
Öte yandan, aynı ilçede Ö.Ç'nin sürücülüğünü yaptığı minibüste ise Suriye uyruklu 36 kişi yakalandı.
Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Sürücüler A.E.H ve Ö.Ç çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.