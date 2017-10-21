Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Ordu'da:

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ORDU (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Suriye'nin Rakka kentinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin açılmasına ilişkin olarak, "Bir terör örgütü liderinin orada posterinin açılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere en üst noktada ifade etmeye çalışıyoruz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, Ordu-Giresun Havalimanı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Rakka'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Kurtulmuş, bu konuda Türkiye'nin hassasiyetini baştan beri bütün dünyanın bildiğini söyledi.

"Oradaki yapının, terör örgütü DEAŞ'ın bir şekilde çıkartılırken başka terör örgütlerine zemin hazırlanmaması konusundaki hassasiyetimizi çok ciddi şekilde ortaya koyduk." diyen Kurtulmuş, "Bu hassasiyetimiz de ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Mesele sadece DEAŞ'ı Rakka'dan ya da diğer şehirlerden silip süpürmek değil. Evet bu ilk adım ama ondan sonra o şehirlerde, oradaki yerel halkın, yerel nüfusun varlığını koruyacak şekilde sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi ve yönetilmesi lazım." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Rakka'da posterlerin açılmış olması, Rakka'nın nüfus yapısıyla da uygun bir durum olmadığını vurgulayarak, "Bir terör örgütü liderinin orada posterinin açılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere en üst noktada ifade etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Bazı müttefik ülkelerin kiminle sahada iş yaptıklarına dikkat etmeleri gerekir"

Yaşananların Irak'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğü bakımından doğru olmadığına işaret eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Burada özellikle bazı müttefik ülkelerin kiminle sahada iş yaptıklarına dikkat etmeleri gerekir. Bir tanesini eleyeceğim, süpüreceğim diye başka bir terör örgütünü burada özellikle o şehirlerdeki halkın başına bela etmemek lazım. Bunların kalıcı etkileri olur ve Allah korusun zaten istenen emperyal projenin parçası da budur. Orada Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin ve diğer unsurların bir birlerine düşman haline gelmesini temin etmektir. Bunu sağlayacak unsurlardan birisi de terör örgütleridir. DEAŞ nasıl halkın arasına fitne fesat koyduysa, PKK'nın da oradaki bölge halkının içerisine fitne fesat yerleştirmek için hareket edeceğinden kimsenin şüphesi yoktur. Kim gücü elinde bulundurursa karşı taraf olarak gördüğü etnik yapıyı silip süpürmek için uğraşıyor, ya da mezhebi yapıyı ortadan kaldırmak için uğraşıyor."

Bakan Kurtulmuş, bunların Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne zarar veren, bölgede dengeleri, çok ciddi şekilde olumsuz manada etkileyen hususların olduğunu belirterek, "Bu sadece Türkiye'nin milli hassasiyetleri değildir, tüm bölgenin dirliği ve birliği bakımından önemli bir meseledir. Buna herkesin dikkat etmesi lazım." dedi.

- Ordu'ya yapılan yatırımlar

Ordu'ya yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, arkeoloji müzesi ile ilgili çalışmaları gündeme aldıklarını ifade ederek, "Bunun bütçesi oluşturuldu. Şimdi yer seçimi yapacağız. Bir iki yer var. Bunların içerisinde en uygun yeri tespit ederek Ordu'ya yakışır arkeoloji müzesinin kurulması için gayret sarf edeceğiz. Bunu da en kısa zamanda yapacağız." diye konuştu.

Ünye ve Fatsa ilçelerine yapılacak yeni Organize Sanayi Bölgelerine de değinen Numan Kurtulmuş, "OSB'ler artık rotasına girmiş vaziyette ama çok ciddi bir kamulaştırma ihtiyacı da var. Yönetimleri oluşturduk. Burada OSB ile ilgili gerekli adımlar atılacak. İnşallah bu OSB'ler uzun yıllara sirayet etmeden kısa süre içerisinde faaliyete geçirilecektir." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Çambaşı Yaylasına yapılan ve kışın açılması planlanan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi ile ilgili de şunları kaydetti:

"Bu yatırımlar Ordu adına önemlidir. Türkiye'nin her yerinde ve özellikle bizim memleketimizde de dört mevsim turist çekebilecek imkanlarımız var. Bunlardan istifade edeceğiz. Bizim kampanya sırasında dile getirdiğimiz teleferik projesinin de önemi burada ortaya çıkıyor. Bizim özellikle arkadaki yaylaları bir şekilde çok kolay ulaşım yolu olan teleferikle bağladığımız zaman inşallah bunun yayla ve kış turizmine katkısı olacak."































