İsimleri "Şehitlik Köşesi"nde yaşatılacak

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HATAY (AA) - Hatay'da, ülkenin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında şehit düşen 326 özel harekat polisinin isimleri "Şehitlik Köşesi"nde yaşatılacak.

Hatay Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasındaki "Şehitlik Köşesi", Vali Erdal Ata, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Maden, şehit aileleri ile emniyet mensuplarının katılımıyla, dualarla açıldı.

Vali Ata, buradaki konuşmasında, şehitlerin anılarını yaşatmak adına yapılan çalışmanın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Türkiye'de terör olayları nedeniyle binlerce şehit verildiğini belirten Ata, şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri ile yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

"Bulunduğumuz coğrafya gereği maalesef ateşten bir çemberin içinde yaşıyoruz." ifadesini kullanan Ata, şöyle devam etti:

"Nasıl ki bizden önceki kuşaklar vatanımızın bağımsızlığa kavuşması için canlarını, kanlarını verdilerse biz de atalarımızın bize emaneti bu toprakları koruyup, bizden sonraki nesillere de aynı şekilde bir bütün olarak teslim etmek için bugün aynı şekilde şehit vermeye devam ediyoruz. Kanımızın son damlasına kadar da bu ülkenin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü için her ferdimiz inanıyorum ki kanını, canını vermeye hazırdır. Vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyip uğraşan dış güçlerin olduğunu, içimizde de bu oyunlara alet olan birçok hainin bulunduğunu biliyoruz ama biz Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içinde davranırsak bizi yıkmaları mümkün değil."

Ata, "Tarih boyunca milletimiz büyük devletler kurmuş ve tarihin hiçbir döneminde de vatansız kalmamış, esaret altında yaşamamış. Aynı inançla bundan sonra da dünya var olduğu müddetçe Türk milleti dünya sahnesinde yerini alacak, bağımsız olarak yaşayacaktır." diye konuştu.

Karabörk ise terörle mücadele aşamasında özel harekat polislerinin önemli çalışmaları olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, törene katılan şehit ailelerine plaket verildi.

Şehit 326 özel harekat polisinin isminin yer aldığı "Şehitlik Köşesi"ni gezenler, duygusal anlar yaşadı.