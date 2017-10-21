Van'da terör operasyonu

VAN (AA) - Saray ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 15 el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Örenburç Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik, "Şehit Jandarma Er Yaşar Kiraz" operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda teröristlerce hazırlanmış 15 el yapımı patlayıcı (EYP), 93 elektronik fünye, iki el bombası tapası, iki RPG- roketatar mühimmat patlatıcısı, 3 elektronik EYP anahtar sistemi, keskin nişancı tüfeği dürbünü, akımölçer, bir litre sıvı kimyasal madde ve EYP yapımında kullanılan malzemenin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.