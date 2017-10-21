Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van'da terör operasyonu

21 Ekim 2017 Cumartesi, 15:45
Van'da terör operasyonu

VAN (AA) - Saray ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 15 el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Örenburç Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik, "Şehit Jandarma Er Yaşar Kiraz" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda teröristlerce hazırlanmış 15 el yapımı patlayıcı (EYP), 93 elektronik fünye, iki el bombası tapası, iki RPG- roketatar mühimmat patlatıcısı, 3 elektronik EYP anahtar sistemi, keskin nişancı tüfeği dürbünü, akımölçer, bir litre sıvı kimyasal madde ve EYP yapımında kullanılan malzemenin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadelenin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.


İLGİLİ HABERLER
Van'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

VAN'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU