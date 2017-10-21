Salon: Edip Buran
Hakemler: Sami Özel, Mustafa Akıllıoğlu, Muzaffer Vardarlı
Çukurova Basketbol: Larkins 6, Fatmanur Karakaş 2, Emel Ecem Güler 14, Danae Aziza 22, Iagupova 13, Melis Talay, Gökşen Fitik 10, Sinem Ataş 3, Liudmyla 6, Tuğçe Murat
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 20, Mitchell 15, Hülya Çoklar 6, Bahar Öztürk 21, Abdelkader 17, Özge Yavaş, Snytsina 12, Devran Tanaçan, Merve Aydın
1. Periyot: 16-27
Devre: 38-43
3. Periyot: 60-68
Beş faulle çıkanlar: 24.41 Paris (Hatay Büyükşehir Belediyespor), 38.24 Fatmanur Karakaş (Çukurova Basketbol)
MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çukurova Basketbol'u 91-76 yendi.