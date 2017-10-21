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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

21 Ekim 2017 Cumartesi, 16:12
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Edip Buran

Hakemler: Sami Özel, Mustafa Akıllıoğlu, Muzaffer Vardarlı

Çukurova Basketbol: Larkins 6, Fatmanur Karakaş 2, Emel Ecem Güler 14, Danae Aziza 22, Iagupova 13, Melis Talay, Gökşen Fitik 10, Sinem Ataş 3, Liudmyla 6, Tuğçe Murat

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 20, Mitchell 15, Hülya Çoklar 6, Bahar Öztürk 21, Abdelkader 17, Özge Yavaş, Snytsina 12, Devran Tanaçan, Merve Aydın

1. Periyot: 16-27

Devre: 38-43

3. Periyot: 60-68

Beş faulle çıkanlar: 24.41 Paris (Hatay Büyükşehir Belediyespor), 38.24 Fatmanur Karakaş (Çukurova Basketbol)


MERSİN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çukurova Basketbol'u 91-76 yendi.

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