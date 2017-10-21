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Hatay'da orman yangını

21 Ekim 2017 Cumartesi, 16:58

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağı ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Güzelyurt mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 3 helikopter, 18 arazöz, iki dozer ile Adana ve Kilis'ten takviye edilen yer ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, yangının avcı ateşinden kaynaklandığını değerlendirdiklerini kaydetti.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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