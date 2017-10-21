Hatay'da orman yangını

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağı ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.
Güzelyurt mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 3 helikopter, 18 arazöz, iki dozer ile Adana ve Kilis'ten takviye edilen yer ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 4 hektar alan zarar gördü.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, yangının avcı ateşinden kaynaklandığını değerlendirdiklerini kaydetti.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.