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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 3. Hürpedal Bisiklet Festivali devam ediyor.

Ortaca Belediyesi Kent Konseyi ile Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneğince düzenlenen festival kapsamında, 25 ilden görme engellilerin de aralarında bulunduğu 300 bisiklet tutkunu pedal çevirdi. Etkinliğin ikinci gününde, Dalyan-Yuvarlakçay etabı geçildi.

Etabın ardından bisikletçiler Dalyan çarşısını gezerek alışveriş yaptı.

- “Alternatif turizme katkımız olsun istiyoruz”

Hürpedal Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Sevgi Kirak, yılda iki kez düzenlenen festivali geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Etkinliğin alternatif turizme katkısı olmasını istediklerini aktaran Kirak, "Mayıs ve ekimde her yıl bu festivali yapacağız. Bu cennet gibi bölgenin gelinip yerinde görülmesini istedik. Festival kapsamında, bugün 64 kilometrelik Dalyan-Yuvarlakçay etabını tamamladık. Güzel bir etkinlik olduğuna inanıyorum. Yurdun dört bir tarafından katılım var. Önemli olan döndükten sonra katılımcıların çevrelerine anlatmaları ya da tekrar burada tatil yapmaları.” diye konuştu.

Ortaca, Dalaman ve Yuvarlakçay’ı kapsayan rotalarda pedal çeviren bisikletçiler, son gün Dalyan Kanalı ve deltasında tekne turu yapacak.