Kocaeli'de çalılık alanda kadın cesedi bulunması

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KOCAELİ (AA) - Gebze'de kız arkadaşını öldürdükten sonra cesedini çalılık alana attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında kayıp ihbarı bulunan 31 yaşındaki Elif Arslan'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra cansız bedenini çalılık alana attığı iddiasıyla gözaltına alınan Soner S'nin (35), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Soner S, tutuklandı.

- "İdam yasası bir an önce çıkarılsın"

Maktul Elif Arslan'ın annesi Şerife Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının cenazesini henüz alamadıklarını ifade ederek, cenazenin Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin bitmesiyle pazartesi günü kendilerine teslim edileceğini söyledi.



Kadın cinayetlerinin son bulması gerektiğini dile getiren Arslan, "Devlet büyüklerimizden talebimiz artık bu işe 'Dur' desinler. Bu idam yasasını bir an önce çıkarsınlar. Onları hapishaneye sokup besleyip, doyurup da yatırmasınlar. Başbakanımıza ve devlet büyüklerime sesleniyorum, böyle insanları idam etsinler. Belki bu korkuyla bir daha yapamazlar." dedi.

Gebze'deki evinden 25 Ekim 2016'da ayrılıp kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine hakkında kayıp müracaatı bulunan Arslan, için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından çalışma başlatılmış, ekiplerin kayıp kadının öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek soruşturmayı derinleştirmesiyle olayın şüphelisinin Soner S. olduğu tespit edilmiş, şüpheli Gebze'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Soner S, maktul Arslan'ın kız arkadaşı olduğunu, aralarında çıkan tartışmada başına araç içinde ateş ettiğini ve cesedi Muallimköy'deki çalılık alana attığını itiraf etmişti.



