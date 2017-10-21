Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle görüştü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞIRNAK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağındaki göçükte hayatını kaybeden 4 işçinin babasıyla telefonda görüşerek, başsağlığı diledi.

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki temaslarının ardından, Şırnak'a helikopterle 23.Jandarama Sınrı Tümen Komutanlığına gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, buradan Vali Mehmet Akataş, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve AK Parti İl Başkanı Halil İbrahim Erkanla göçükte hayatını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

Fakıbaba ve bereberindekiler, Yeni Mahalle Karayolları Kavşağında kurulan Yılmaz ve Mesut Mağrur, Yüksel Uğur ile Mehmet İzer'in ailelerin taziye çadırını ziyaret etti.

Bakan Fakıbaba, telefonla aradığı CumhurbaşkanıErdoğan'ı, Yılmaz ve Mesut Mağrur'un babası Ömer Mağrur , Yüksel Uğur'un babası Mustafa Uğur, Mehmet İzer'in babası Halil İzer ile görüştürdü.

Erdoğan, telefonla yaptığı konuşmada acılı ailelere başsağlığı dileyerek, "Hepinize başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin. Allah sabrınızı artırsın, mekanları cennet olsun inşallah. Fakıbaba Bakanımız bugün vasıta oldu onun sayesinde bu fırsatı yakalamış olduk. Bütün aieye hanımlara, hepinize selamlarımı iletirseniz çok çok memnun olurum. Bizler kazaya kadere inanmış insanlarız. Kaza, kader bunların hepsi imanımızın esasları. Rabbim bizleri bu yoldan ayırmasın inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Baba Ömer Mağur ise Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'a, "Allah sizden razı olsun. Allah sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin başından eksik etmesin. İnşallah güzel bir beraberlik, huzur içinde bir yumruk olarak ülkemizi beraber koruyacağız. Hiçbirimiz ayrı değiliz. Hepimiz aynı toprağın çocuklarıyız. Hepimiz bu bayrağın sahibiyiz. Atalarımızın kanıyla sulanan bu bayrağı koruyacağız Cumhurbaşkanım. Ölenlerde sizin çocuklarınızdır, bizim değil. Allah'ın bir takdiriydi. Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Aileler de gösterilen ilgiden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini bildirdi.



Fakıbaba, daha sonra aileleri Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile de görüştürdü.

Bakan Yılmaz ailelere, "Öncelikle bütün kardeşlerime rahmet diliyorum. Geriye kalanlara uzun ömür ve afiyet versin. İnancımız Müslümanlıktır. Allah murat etmedikten sonra kimsenin ömrü ne bir dakika ileri gider ne de bir dakika geri kalabilir. cenabı Allah bizlere hoş bir seda ile kimsenin kalbini kırmadan kul hakkını yemeden menzile yüz akıyla varmayı nasip eylesin. Ateş düştüğü yeri yakar biz ne söylesek faydası yok. Oradaki kardeşlerime de Allah'tan sabır diliyorum." diye konuştu.

Fakıbaba ve beraberindekiler daha sonra Vakıfkent Mahallesi'nde bulunan Vedat Özden'i ve İsmet Paşa Mahallesi'ndeki Abdullah Kayaş'ın evini ziyaret ederek, ailelere bağsağlığı diledi.