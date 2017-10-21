"Batman 1. Kitap Fuarı" açıldı

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BATMAN (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Konuşmama müjdeyle başlamak istiyorum. Batman'a çok büyük bir kütüphane yapımı programa alındı, onaylandı. 20 milyon liralık çok önemli bir kompleks Batman'da yapılacak." dedi.

Şimşek, Batman Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen "Batman 1. Kitap Fuarı" açılışında, katılımcıları Türkçe, Kürtçe ve Arapça selamlayarak kentte ilk kitap fuarını açtıklarını söyledi.

"Konuşmama müjdeyle başlamak istiyorum. Batman'a çok büyük bir kütüphane yapımı programa alındı, onaylandı. 20 milyon liralık çok önemli bir kompleks Batman'da yapılacak. Bu kütüphaneyle Batman'da kalıcı bir eser olarak kitap sevgisi ve kentin kültürel hayatını zenginleştirmesini umut ediyoruz." diyen Şimşek, şöyle konuştu:

"Esentepe'de Batman'ın silüetini değiştirecek inşallah bin yıl boyunca buranın belki simgesi haline gelecek, Cumhurbaşkanımızın talimatı olan muazzam bir cami, kütüphane, konferans salonu, dinlenme alanları olan külliyenin yapılması için de buradayız. İnşallah en kısa sürede de ilk kazmayı vurup Batman'a çok güzel bir eser kazandırmış oluruz."

- "Türkiye’de sadece ve sadece kitaba 25 sent harcanıyor"

Kitapların, insanın sınırlı dünyasından sınırsız kültür ve hayal dünyasına en kısa yoldan ulaşmasını, yaşadığı ve oturduğu yerden dünyayı gezmesini sağladığını dile getiren Şimşek, bugünün dünyasında sosyal medyanın anlık bilgi paylaşımına imkan verdiğini ama kitapların çok daha derinlemesine insanların deneyimlerini ve tarihi anlamalarını sağladığını belirtti.

Kitapların daha derinlemesine haber almalarına imkan verdiğine, tecrübelerin ve beklentilerin kitaplarda arandığını ve bulunduğunu kaydeden Şimşek, kitabın aynı zamanda gelişmişliğin de kriteri olduğunu söyledi.

Kitaba yeterince önem ve kıymet vermediklerini, kitaplara harcanan para, okumak için ayrılan zamanın gelişmişliğin önemli bir kriteri olduğunu vurgulayan Şimşek, kitap okuyanların oranında Fransa, İngiltere, Japonya'nın ilk üç sırada yer aldığını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, şöyle devam etti:

"Fransa'da düzenli kitap okuyanların oranı yüzde 21, Türkiye'de ise ne yazık ki bu oran binde bir. Maalesef kitaba ayrılan para da sınırlı. Bir yılda kişi başı Norveç'te 137, Almanya'da 122 dolar, Belçika'da 100, dünyada 1,3 dolar Türkiye'de sadece ve sadece kitaba 25 sent harcanıyor. Kitap demek hayal gücümüzün büyümesi demek. Türkiye eğer üst gelir sınıfına geçecekse, yani dünyanın en gelişmiş ülkeleri sınıfı arasına girecekse kesinlikle daha fazla okumamız lazım. Bu sadece kişi başına düşlen milli gelirle ilgili değil, insani gelişmişlikle ilişkili olan bir konudur."

- Kitap okunmadan geçen her gün israf



Kitap okumadan geçen her günün israf olduğunu belirten Şimşek, internet, bilgisayar oyunları veya televizyonun kısmen insanı uyuşturduğunu, pasifleştirdiğini ama kitabın insanı geliştirdiğini, kalkındırdığını, daha mükemmele gitmesini sağladığını vurguladı.

Şimşek, "Bizim beşeri sermayemiz en güçlü tarafımızdır. Belki petrolümüz yok denecek kadar az, doğalgazımız yok, yer altı zenginliğimiz o kadar çok değil ama bizim insanımız var ve biz bu beşeri sermayenin kalitesini artırarak muhakeme gücünü artırarak, fikir geliştirerek, girişimciler yetiştirerek bu ülkeyi kalkındırıyoruz." ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmaların ardından Şimşek, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş fuarın açılışını gerçekleştirdi.



Fuarda, 43 stantta, 82 yayınevi ve 80 yazar yer alıyor.