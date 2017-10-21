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AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile artık yüzde 50 artı bir almak durumundayız. Dolayısıyla önümüzdeki dönem üç tane büyük seçim var. Birinci seçim Mart 2018'de yapılacak olan belediye yerel seçimleri. Evvela Afyonkarahisar'ın buna tam olarak hazır olması lazım." dedi.

Bakan Eroğlu, partisinin Afyon Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Merkez İlçe Kongresi'nde, AK Parti'nin bu ülkenin çimentosu olduğunu belirterek, 80 milyon vatandaşı kucakladıklarını ifade etti.

Eroğlu, "Bu yüzden ülkenin çimentosu AK Parti. Aynı zamanda ülkemizin kalkınmasına mührünü vuran büyük bir parti. Sizlerden şunu bekliyoruz. 2019 seçimleri tarihimizdeki en önemli seçim yani bir dönüm noktası. Çünkü şimdiye kadar yüzde 35-38 oy ile seçilenler iktidar koltuğuna oturuyordu, biliyorsunuz." diye konuştu.

Bundan sonra böyle bir imkanın olmadığına değinen Eroğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile artık yüzde 50 artı bir almak durumundayız. Dolayısıyla önümüzdeki dönem üç tane büyük seçim var. Birinci seçim Mart 2018'de yapılacak olan belediye yerel seçimleri. Evvela Afyonkarahisar'ın buna tam olarak hazır olması lazım. Bütün belediyeleri gümbür gümbür alacağız çünkü biz ne diyoruz, 'onlar konuşur AK Parti yapar.' İkinci husus hemen akabinde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız ve aynı zamanda Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan için hazır olmalıyız. 12 puan Türkiye ortalamasının üzerinde yetmez Afyonkarahisar kusura bakmayın, çıtayı kaldırıyoruz ve yüzde 75. Ayrıca bir de milletvekilliği seçimleri var tabii onda da Allah’ın izniyle Afyonkarahisar silme götürecek. Ben buna yürekten inanıyorum. Bugün yapılacak çalışmanın etkisi var ya seçim zamanı yapılacak çalışmanın belki 10-20 katıdır. Dolayısıyla sizden bunu istiyoruz. Bakın o kadar önemli ki 2019'da bunlar biliyorsunuz her seçimde oyun oynuyor 'çatı adayı' falan diyorlar ama Allah'ın yardımı ile çatılar birden bire dökülüyor."

Eroğlu, "Çatı üstlerine kapanıyor. Neticede bunların oyunları devam edecektir. Uyanık olacağız, herkesi kucaklayacağız çünkü bizde ne var Yunus Emre'nin dediği gibi 'bütün yaradılmışları seviyoruz, yaradan dan ötürü' seveceğiz, kucaklayacağız." dedi.

- "Bu parti gerçekten hasbi olanların sayesinde ayakta duruyor"



Hep birlikte Türkiye'yi oluşturduklarını anlatan Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ayrı, gayrı yok hep birlikte Türkiye'yiz. O bakımdan sizlerden bunu rica ediyoruz. Birde Allah aşkına hasbi olalım, Allah rızası için çalışacağız ve birbirimizi seveceğiz. Arkadaşlar Peygamber efendimiz 'birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız' diyor. Yani dolayısıyla birbirimizi seveceğiz. Gıybet yok, sevgi var, kardeşlik var, çalışmak var, hasbi çalışmak var. Hesabı olmayacağız, hasbi olacağız. Şunu açıkça söylüyorum, eğer hesabı olan varsa ihtiyacımız yok. Çünkü bu parti gerçekten hasbi olanların sayesinde ayakta duruyor. Bu kale gönül coğrafyamızın son kalesi. Bu kaleyi düşürmediğimiz takdirde, Balkanlar düşmez, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika düşmez."