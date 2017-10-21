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KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) ortaklığında düzenlenen "11. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Kupası" başladı.

Sapanca Gölü'nün Kartepe ve Serdivan bölgelerinde düzenlenen etkinliğe, 50 takımdan 200 yarışmacı katılıyor.

KAMADER Başkanı Engin Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uluslararası standartlarda bir yarışma ve sportif avcılık için el ele" sloganıyla yarışmalar düzenlediklerini aktararak yarışmaya Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna'dan yarışmacıların katıldığını söyledi.

Etkinlikte 50 takımdan 200 kişinin yarıştığını belirten Uztürk, yarışmacıların sabah saatlerinde göl çevresinde çadırlarını kurarak oltalarını gölle buluşturduklarını anlattı.

Uztürk, yarışmacıların yaklaşık 30 kilometrelik bir bölgede mücadele edeceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Amatör ruhu geliştirmek, Türkiye'de modern sazan balığı avcılığını ve sürdürebilir balıkçılığı devam ettirmek amacıyla bu tür organizasyonlar düzenliyoruz. Geçen yılki yarışmada Türkiye rekoru kırılmıştı. Bu yıl bin tonun üzerinde balık bekliyoruz. Yurt dışından gelen ekipler de donanımlı. Aralarında dünya şampiyonalarına katılmış ekipler de var. Bu yıl da en büyük balıkta ve toplam ağırlıkta Türkiye rekorunu kıracağımıza inanıyorum."

Etkinlik, 27 Ekim'de sona erecek.