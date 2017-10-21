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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen "Çocuk İstismarının Nedenleri ve Koruyucu Önlemler Çalıştayı" sona erdi.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yapılan çalıştaya sosyal hizmetler uzmanları, çocuk ve ergen psikiyatristleri, psikologlar, pedagoglar, eğitmenler, basın ve iletişim uzmanları, avukatlar, adli tıp uzmanları, emniyet ve din görevlileri, sosyologlar ile Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı ve Erzurum KADEM temsilcileri katıldı.

Yaklaşık 100 katılımcının bulunduğu ve 2 gün süren çalıştayda, çocuk istismarlarının tanımı ve sebepleri, istismarı önleyici genel yapılabilecekler ve çocuk istismarının hukuksal boyutları alanında uzman katılımcılar tarafından değerlendirildi.

Çalıştayda katılımcıların hazırladığı sonuçlar, ilgili bakanlık birimlerine gönderilecek.

KADEM Erzurum Temsilcisi Fatime Alkan, yaptığı konuşmada, çalıştay sonrası oturum sonuçlarının bildirgesinin arşivleneceğini söyledi.

Çalıştaydaki oturumlarda öncelikle cinsel istismarın tanımının yapıldığını anlatan Alkan, şöyle konuştu:

"18 yaşını doldurmamış her bireye karşı yetişkin ya da bir gurup tarafından güç hiyerarşisinden kaynaklanan bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimi etkileyecek fiziksel ve ruh sağlığına zarar verecek önlenebilir tutum ve davranışların tümünü çocuk istismarı olarak tanımladık. Cinsel istismarın fiziksel, duygusal ve ihmal olarak çeşitli türlerini alt konu başlıklar halinde ele aldık."

- "Öncelikli hedefimiz eğitim"

Alkan, söz konusu çalıştayda çocuk istismarının önlenmesi için çözüm önerileri sunduklarını ifade eden Alkan, şunları kaydetti:

"Öncelikle aileler, eğitimciler, sağlıkçılar, emniyet ve çocukla bağlantılı bütün bireylere cinsel istismarla alakalı eğitim verilip farkındalık oluşturabilir. Hangi birim olursa olsun çocuğa cinsel eğitim veren ve çocukla ilgili bire bir iletişimde olan kişilere farkındalık oluşturulabilmek için öncelikli hedefimiz eğitim. Okul öncesi çocuklara kendi sınırlarının öğretilmesi konusunda destek ve eğitim verilesi lazım. Evlilik öncesi nikah dairelerinde bireylere ve hamile kişilere bu konularda önceden eğitim verilmesi şart."