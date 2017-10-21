Muğla'daki FETÖ/PDY operasyonu

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 17 kişiden A.K, S.Ş, B.K, E.E, C.D. ve Ç.D. tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari 3 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 17 Ekim'de Muğla merkezli, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Van'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 17 kişi yakalanmıştı.