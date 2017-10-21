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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen "8. İstiklal Yolu Yürüyüşü" Ilgaz ilçesi'nden başladı.

Kastamonu-İnebolu'dan Ankara'ya kadar uzanan İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün Çankırı-Ilgaz bölümündeki ilk gün etkinliğine Ilgaz Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Battal Taştan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ilgaz Dağı'ndaki Derbent Şehitliği'nde düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Ilgaz Şehitliği'nde sona erdi. Karayolları 157. Şube Şefliği önünde yürüyüşe katılanlara keşkek ikram edildi.

Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, "8. İstiklal Yolu Yürüyüşü"nü düzenlediklerini belirterek, büyük onur duyduklarını ifade etti.

Her geçen gün yürüyüşe katılımın arttığını anlatan Çayır, "Bu topraklar kolay kazanılmamış. O zaman analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz Kurtuluş Savaşı'nda her şeylerini feda etti. Kardeşlerimiz cephane yetiştirmek için İnebolu'dan, Ilgaz'dan Kalecik üzerinden Ankara'ya ulaşmak için gecesini gündüzüne katmışlardır." diye konuştu.

Yapılan fedakarlıkların büyük bir inanç sonucunda gerçekleştirildiğini vurgulayan Çayır, şunları söyledi:

"Türk milletinde inanç olduğu sürece bu devlet baki kalacaktır. Benim tek amacım Ilgaz Belediye Başkanı olarak, bunu tarihinde bir değişiklik yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk getirip buradan kağnılarla Çankırı merkeze gelip büyük bir etkinlik yaparak, dünyaya duyurmamız lazım. Türk milletinin neler yaptığını, nasıl ayakta kaldığını göstermemiz lazım. Genç nesillere bu toprakların kolaylıkla kazanılmadığını anlatmamız lazım."

Yarın devam edecek olan yürüyüş, Üçoluk Karakolu mevkisinden başlayacak.