Maliye Bakanı Ağbal:

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BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin şu anda içeriden ve dışarıdan oynanan bütün oyunlara karşı büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Bugün Avrupa'da, Amerika'da, çeşitli yerlerde Türkiye aleyhinde kurulmaya çalışılan oyunları, tezgahları hükümet olarak çok iyi biliyoruz." dedi.

Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığını ziyaret ederek, bir süre önce göreve gelen Fatih Yumak’a başarı diledi.

Bakan Ağbal, buradaki konuşmasında, siyasetin bir vefa, gönül işi olduğunu dile getirerek, "Aslında siyaset ciddi anlamda bir yüktür yani bir makam ve mevki değildir. Gecenizi gündüzünüze katarsınız, büyük bir emek, değer verirsiniz, ailenizden, çocuklarınızdan uzak kalarak memleketinize, milletinize, hemşehrilerinize hizmet etmeye çalışırsınız kimseye de yaranamazsınız, beğendiremezsiniz. Onun için emekleri dolayısıyla Fatih Bey'e ve önceki başkanımız Hakan Kobal'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin artık sözü dinlenen, başı dik bir ülke olduğunu söyleyen Ağbal, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında inşaatlar var eğitimde, sağlıkta, alt yapıda... Eski Türkiye bambaşka bir Türkiye'ydi. Onların hepsinden sıyrıldık. Bu kalkınma hamlesini 15 yılda öyle bir yaptık ki bütün Cumhuriyet döneminde yapılan yatırımlardan daha fazlasını AK Parti hükümetleri döneminde bizler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız 2001 yılında bu davayı AK Parti teşkilatı kimliğinde sizlerin emeğiyle, gayretiyle bugünlere kadar getirdi."

- "O görüntülerin arkasında eski Türkiye özlemlerinin olduğunu hepimiz biliyoruz"

Ağbal, bu dönemde demokrasinin güçlenmesinin önündeki pekçok engelin yaşandığına işaret ederek, şunları söyledi:

"2006 yılında Danıştay saldırısının o görüntülerini unutmayın. O görüntülerin arkasında eski Türkiye özlemlerinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Parti kapatma çabalarını yaşamadık mı? Ardından ekonomi üzerinden Türkiye'yi vurmaya kalkanlar. Tam da Türkiye’nin ekonomik olarak en güzel noktaya geldiği tarih 2013 Mayıs, Türkiye ekonomisinin bütün Cumhuriyet tarihi boyunca geldiği en mükemmel nokta. Faiz oranları yüzde 4’ler civarında, ekonomik büyüme olağanüstü, istihdam 2009 krizinden sonra en yüksek zirvesine gelmiş, ekonomi her bakımdan güçlü. IMF'ye biz diyoruz ki 'artık biz size borç vereceğiz.' Arkasından bir Gezi Parkı hadisesi planlanıyor, bir oyun icraya konuluyor ve bu olayda başarılı olamayanlar içerideki birtakım nifak ve şer odaklarıyla bir araya gelip 17-25 Aralık ihanetini bize gösteriyorlar.

Hiçbir zaman için Türkiye üzerindeki bu alçak girişimleri bitirmediler. En sonunda 15 Temmuz alçak darbe girişimi. Allah bir daha o günleri bu memlekete yaşatmasın. O gece Türkiye köklerinden adeta yeniden dirildi. Çanakkale ruhu o gün bir defa daha bu topraklarda ölmediğini, dip diri olduğunu gösterdi. Kim o gün sokağa çıkan insana emir verdi ki? Kim o selaları organize etti?"

- "Türk adaleti gereken cezayı veriyor"

"Rabbimin bu millet, bu topraklar üzerinde öyle bir koruyuculuğu, öyle bir şemsiyesi var ki darbe gecesi buna kalkışanların hepsi perişan oldu. Allah onları perişan eylesin." ifadesini kullanan Ağbal, "Bugünlerde mahkemelerde arka arkaya her birisi hakkında Türk adaleti gereken cezayı veriyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, 'Türkiye ekonomisi bir daha belini doğrultamaz, bir daha asla ayağa kalkamaz, toparlayamaz.' diye birtakım gayretler, birtakım emeller... Türkiye’de güçlenen milli iradeyi çekemeyen ve bu milli iradeyi bir şekilde farklı oyunlarla al aşağıya etmeye çalışan dış güçler. Türkiye şu anda adeta bir defa daha içeriden ve dışarıdan oynanan bu oyunlara karşı büyük bir mücadele veriyor. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." dedi.

Bakan Ağbal, şunları kaydetti:

"İçeride ve dışarıda oynanan bu oyunlara devam ediyorlar. Bugün Avrupa'da, Amerika'da, çeşitli yerlerde Türkiye aleyhinde kurulmaya çalışılan oyunları, tezgahları hükümet olarak çok iyi biliyoruz. Kimin niyetinin ne olduğunu, PKK terör örgütüne kimin hangi sebeple arka çıktığını, bugün insan haklarından, özgürlüklerden bahsedenlerin terör örgütlerine nasıl ev sahipliği yaptığını, bize demokrasi dersi vermek isteyenlerin kendi ülkelerinde demokrasiyle ilgili taleplere polis coplarıyla nasıl karşı durduklarını çok iyi görüyoruz. Kimse Türkiye'ye demokrasi dersi vermesin. Hani Akif çok güzel diyor ya 'tek dişi kalmış canavar.' O tek dişi kalmış canavar 21. yüzyılda yine başını kaldırmış bize meydan okuyor ama bu topraklarda bin yıldır olan bizler, tek dişi kalmış bu canavara boyun eğmeyeceğiz, dik duracağız. Rabbim inşallah onların bu oyunlarının hepsini de bozacak."

- "AK Parti teşkilatları olarak, hükümet olarak gece gündüz çalışacağız"

Parti üyelerine, bütün bunları bilerek kenetlenmelerini tavsiye eden Ağbal, "Bütün bunların şuurunda birlik ve beraberlik içinde olacağız. 2019 seçimleri Türkiye için son derece hayati bir seçimdir. Siyaset tarihinde bir yıl çok kısa bir zaman. Önümüzde 2019 Mart'ta mahali idareler seçimleri, 2019 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. AK Parti teşkilatları olarak, hükümet olarak gece gündüz çalışacağız. 2019 seçimlerinde bir defa daha bu davayı, bu davanın bayrağını inşallah en üst noktalarda tutacağız." diye konuştu.

Ağbal, belediye başkanlarına hizmet yarışında bayrağı en yukarıda tutmaları gerektiğini her zaman hatırlattıklarını dile getirerek, "Vatandaş eleştirir, işinin çabuk olmasını ister. Biz her zaman söylüyoruz AK Parti milletin ta kendisidir, millet ne derse AK Parti onu yapar." dedi.

Ziyarete AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve diğer ilgililer katıldı.

Bakan Ağbal, daha sonra Tuzcuzade Mahallesi'ndeki 200 yataklı devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Ali Hamza Pehlivan, Ağbal'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.