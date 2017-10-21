Maçın ardından

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MANİSA (AA) - Süper Lig'de Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, maçın genelinde takım savunmasını çok iyi yapamadıklarını söyledi.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını, özellikle ilk yarının kendileri için çok kötü geçtiğini belirtti.

Mücadelenin başında konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını kaydeden Buruk, "Bu maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorduk ama baktığımızda hazır olmadığımızı gördük. Son 2 haftada iki büyük takımı yenmiş bir ekip olarak, bu maçı daha ciddiye almamız gerekiyordu. Bunu yapmadığınız zaman böyle zorluk yaşıyorsunuz. Takım savunması çok önemli. Takım savunmasını maçın genelinde çok iyi yapamadık. O yüzden kalemizde fazla gol gördük." dedi.

Takımın aceleci davrandığını ve çok fazla pozisyon üretemediklerini vurgulayan Buruk, şöyle devam etti:

"İlk yarıyı 3-1 geride girmiş bir takım olarak, ikinci yarıya kazanılmış bir puan olarak bakmak gerekiyor. Oyuncularımın iyi niyetlerinden şüphem yok. Bugün de zaman zaman iyi şeyler yaptılar ama eski maçlara göre biraz daha gerisindeydiler. Oyuncuları maçlara hazırlama sorumluluğunda olan biziz. Biz demek ki oyuncularımızı bu maça çok iyi hazırlayamamışız."

Buruk, ağrıları olan Olcan'ı bir süre dinlendireceklerini, gelecek maça yetiştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Soner'in de maçtan önce ufak bir sakatlığı bulunduğuna dikkati çeken Buruk, "İlk yarıda Soner'i de yüzde yüz kullanamadık. Bizim için çok önemli oyuncular." diye konuştu.





- Gençlerbirliği cephesi





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise pozisyon vermeden 3 gol yediklerini söyledi.

Maçta 2 penaltı aldıklarını ve 10 kişi kalmalarına rağmen iyi direndiklerini belirten Bakkal, şöyle devam etti:

"Akhisar’dan puan almak önemliydi. Attığımız gollerin hepsi çalışılmıştı. Hücumda çok iyi oynayan bir Akhisar var. Savunmada geriye dönüşleri zayıftı. Bunu kullandık ve 3 gol bulduk. Penaltılar yüzde yüz penaltı. Hakem haklı ama Göztepe maçında yediğimiz gol ofsayttı. Alanya maçında kırmızı kart ve penaltı verilmiyor. En çok bu maçta üzüldüğüm taraf şu; hakem inanılmaz derecede etkilendi. Kenardan konuşuyorlar, tribün konuşuyor. Ben ne yapacağım şimdi deplasmanda, hakeme güvenmeyeceğim de kime güveneceğim. 3 gol atıyorum, gereksiz yere faul veriyor. Kırmızı kart doğrudur, ona bir şey demiyorum. Penaltılar da penaltıydı ama biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. 3-1 öne geçen ve direnmeye çalışan bir takım vardı. Maç pozisyon vermeden berabere bitti."



Penaltı pozisyonlarını izlediğini aktaran Bakkal, şunları kaydetti:

"Hakemlerden sadece tek şey istiyorum, ortada maç yönetsinler. Renge, şekle veya ırka göre maç yönetilmez ki. 3 haftadır yüreğim yandı o yüzden konuşuyorum. Göztepe, Alanya maçlarında sustum. Penaltıya, 'penaltı' diyorum. 3 golü bulduk, en azından bir puan aldık ve gidiyoruz. Arka taraftan baldırına vuruyor. Bir darbe var ve penaltı. Biz bunları doğruca söylüyoruz zaten. Ama hakem ezildi, etki altında kaldı. Bizim hakemlere yakışmıyor. Nasıl ileriye gideceğim ben. Adama dokunuyorsun faul veriyor. Bire bir mücadeleye müsaade etmezsen, iyiyi kötüyü ayırmazsan nasıl futbol ilerleyecek. İkili mücadele yok. Değdik mi faul. Ne yapacağım ben ruj sürüp de mi çıkacağım sahaya. Bu şey oyunu mu. Kenar etkiledi. Penaltıya penaltı olduğunu dürüstçe söylüyoruz işte."