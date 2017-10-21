HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:

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BATMAN (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kim ne muameleyi uygularsa aynı muameleyi bulmalıdır. Misliyle mukabele edilmelidir, olması gereken budur." dedi.



Yapıcıoğlu, Batman'da Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda partisinin Merkez İlçe Kongresi' katılarak bir konuşma yaptı. Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu,Türk ve ABD heyetleri arasındaki vize görüşmesinde Türkiye'ye 4 şart sunulduğunu anımsattı.

Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bunlar, Amerika vatandaşı olmasa bile Amerikan konsolosluklarında onların adına çalışan birileri atmış oldukları adımları eğer Amerika talimatlarıyla atmışsa, bunlar hakkında soruşturma yapılmaması, yapılması halinde bilgi verilmesi ve bu kişilerin tutuklanmaması. Bu dört şartın çarpıcı olanı iki tanesidir. Bir diğeri delillerin iletilmesi ve soruşturmaya ilişkin bilgi verilmesi. Kim ne muameleyi uygularsa aynı muameleyi bulmalıdır. Misliyle mukabele edilmelidir, olması gereken budur." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, siyaset sahnesine çıktıkları günden beri batıdan ne dost ne de müttefik olmayacağını anlattıklarını belirterek, "Müslümanlar safları sıklaştırmalı ve bir araya gelmelidir." değerlendirmesini yaptı.