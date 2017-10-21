TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hatay'da

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HATAY (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye'de toplam 19 tane AB iş geliştirme merkezimiz var. Her biri de kendi bölgesinde ekonomiye katkı sağlıyor. Nasıl proje hazırlanır, nasıl yurt dışına açılınır, nasıl ihracat yapılır, buna yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. İşinizi büyütmeye destek oluyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) Pencere Projesi kapsamında, Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde yaptırılan Ahşap Kurutma Fırını'nın açılışındaki konuşmasında, tesisin tüm işletmecilere hayırlı olmasını diledi.

Hatay'a yeni bir eser kazandırmanın sevinci içerisinde olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Açılışını yapacağımız Ahşap Kurutma Fırını, ABİGEM kapsamında oda camiamızın hayata geçirdiği bir proje. İş dünyamızın ihtiyacını görüp buna çözüm üretme işi yani esasında güzel bir vizyon işi. Artık mobilya üreticilerimiz ahşap kurutma işlemini 5-6 ayda değil, maksimum bir ayda tamamlayacaklar. Uzak yerlere gitmeye, güneşin altında kurutma yapmaya artık gerek kalmayacak. Bölgenin önemli bir ihtiyacını da bu tesis karşılamış olacak. Bu tesis ayrıca özellikle ihracat yapacak mobilya üreticilerimizin stok maliyetini de düşürecek. Düşünebiliyor musunuz? Bir ağacı alıp 6 ay kurumasını bekledikten sonra iş yapmak mı kolay yoksa bir ayda kurutup işleyip ihracat yapmak mı kolay? Türkiye'de toplam 19 tane AB iş geliştirme merkezimiz var. Her biri de kendi bölgesinde ekonomiye katkı sağlıyor. Nasıl proje hazırlanır, nasıl yurt dışına açılınır, nasıl ihracat yapılır, buna yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. İşinizi büyütmeye destek oluyoruz."

ABİGEM ile küçük işletmelerin ölçeklerini büyüttüğünü ve rekabet güçlerini arttırdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin ise mobilya ihracatçılarının ham madde konusunda rekabet güçlerini arttırmak amacıyla Ahşap Kurutma Fırını'nı hayata geçirdiklerini söyledi.

Ahşap Kurutma Fırını'nın 100 bin avroluk AB desteği ve yaklaşık 250 bin liralık ATSO eş finansmanıyla hayata geçtiğini aktaran Çinçin, tesis hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Antakya Mobilyası Ortak Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, buradaki teşhir alanının açılışını gerçekleştirdi.

Hisarcıklıoğlu, programları kapsamında 40 derslik Antakya TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışına katıldı. Burada tüm öğrencilere başarı dileyen Hisarcıklıoğlu, okulu gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Hisarcıklıoğlu, Hatay Valisi Erdal Ata'yı da ziyaret ederek bir süre sohbet etti.