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ADANA (AA) - Adana'da tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve Roma döneminin önemli kentleri arasında yer alan 7 bin yıllık Misis Antik Kenti'nin tanıtımı amacıyla düzenlenen ''Uluslararası Ölümsüzlük Şehri Misis Kültür Sanat Festivali'' başladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ölümsüzlük şehri Misis'in binlerce yıllık tarihi, kültür ve geleneğiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Etkinliğin Adana ve ülkenin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirten Çelikcan, ''2012 yılından bu yana Misis Antik Şehri kazıları başladı. Misis köprüsü üzerinde iki değirmenimiz var. Burada da çalışmalar sürüyor. Misis'te 7 bin yıllık bir tarih söz konusu. Yapılan tüm çalışmalarla gelecekte Misis bir arkeopark olacak ve turizm merkezlerinden biri haline gelecek. Buraya yerli ve yabancı turistler gelecek. Burası açık hava müzesi gibi olacak." dedi.

Konuşmanın ardından çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalde, sanatçı Murat Kekili de hayranlarıyla bir araya geldi.