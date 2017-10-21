Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Futbol: Süper Lig

21 Ekim 2017 Cumartesi, 21:38
Futbol: Süper Lig


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İlker Takpak

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım, Rahman Buğra Çağıran, Pereira (Dk. 74 Turgut Doğan Şahin), Barazite (Dk. 67 Diallo), Adem Büyük (Dk. 85 Dening), Boutaib

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Mas, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan (Dk. 69 Volkan Şen), Onazi (Dk. 60 Abdülkadir Ömür), Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz (Dk. 79 Rodallega)

Goller: 45+2 Okay Yokuşlu (kendi kalesine) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 31 Sosa, Dk. 90+2 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Uğur Demirok, Dk. 74 Mustafa Akbaş, Dk. 90+2 Mas (Trabzonspor), Dk. 68 Boutaip, Dk. 90+1 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90+2 Yalçın Ayhan (Evkur Yeni Malatyaspor)


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi.

47. dakikada Barazite'nin sağdan kullandığı korner atışında arka direkte iyi yükselen Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşu direkten döndü.

55. dakikada Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Akbaş'ın sağ çaprazda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Turgut Doğan Şahin'i çekerek düşüren Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşma Malatya ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İLGİLİ HABERLER
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SÜPER LİG
Malatya'da mahalle muhtarının evine silahlı saldırı
YEREL

MALATYA'DA MAHALLE MUHTARININ EVİNE SİLAHLI SALDIRI