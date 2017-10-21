Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İlker Takpak
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım, Rahman Buğra Çağıran, Pereira (Dk. 74 Turgut Doğan Şahin), Barazite (Dk. 67 Diallo), Adem Büyük (Dk. 85 Dening), Boutaib
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Joao Pereira, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Mas, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan (Dk. 69 Volkan Şen), Onazi (Dk. 60 Abdülkadir Ömür), Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz (Dk. 79 Rodallega)
Goller: 45+2 Okay Yokuşlu (kendi kalesine) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 31 Sosa, Dk. 90+2 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Uğur Demirok, Dk. 74 Mustafa Akbaş, Dk. 90+2 Mas (Trabzonspor), Dk. 68 Boutaip, Dk. 90+1 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90+2 Yalçın Ayhan (Evkur Yeni Malatyaspor)
MALATYA (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi.
47. dakikada Barazite'nin sağdan kullandığı korner atışında arka direkte iyi yükselen Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşu direkten döndü.
55. dakikada Trabzonsporlu futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Akbaş'ın sağ çaprazda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Turgut Doğan Şahin'i çekerek düşüren Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Karşılaşma Malatya ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.