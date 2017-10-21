Aydın'da kooperatif ambarında yangın

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'nin ambarında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre ambarda saat 23.15 sularında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen Söke Pamuk Tarım Satış Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, yangının preslenmiş balyaların birinci kısmında çıktığını belirterek "Henüz çıkış nedenini tespit edemedik, alevler kontrol altına alında. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Birinci kısımda 150 balya var. İlk etapta dörtte birinin zarar gördüğünü tespit ettik." dedi.