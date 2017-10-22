TMO'nun fındık borsasındaki işlemleri

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GİRESUN (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), Giresun Ticaret Borsasınca (GTB) hayata geçirilen Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası projesi ile lisanslı depo üzerinden 17 ve 19 Ekim'de 303 Elektronik Ürün Senedi alımı gerçekleştirdiği bildirildi.

GTB'den yapılan yazılı açıklamada, TMO'nun, lisanslı depo üzerinden 22 Eylül'den itibaren salı ve perşembe günleri işlem yaptığı kaydedildi.

Buna göre ofisin 17 ve 19 Ekim'de 430 bin 772 kilogram karşılığı 303 Elektronik Ürün Senedi alımı yaptığı ifade edilen açıklamada, ofisin fındık lisanslı deposu üzerinden aldığı fındığın kilogramına, randımanına göre 10,10 ile 11,60 lira arasında fiyat verdiği belirtildi.

Açıklamada, TMO'nun senet alımlarının maliyetinin 4 milyon 649 bin 146 lira olduğu vurgulandı.



