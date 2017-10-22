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Edirne'de elektrik akımına kapılan genç yaralandı

22 Ekim 2017 Pazar, 10:33

EDİRNE (AA) - Edirne'de, vagon üzerine çıkan kişi yüksek gerilim hattına temas ederek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Tren İstasyonu'nda vagonların üzerinde fotoğraf çektirmek için çıktığı belirtilen Umurcan Yoldançıkmaz (20) yüksek gerilim hattına temas etti.

Elektrik akımına kapılarak yaralanan Yoldançıkmaz, haber verilmesi üzerine sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Vücudunun yarısına yakınında 3. derecede yanık oluşan Yoldançıkmaz'ın yanık ünitesinin olduğu bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Edirne 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'nin Ankara ile görüşmesi sonucunda bir hava ambulansı Tekirdağ'daki Çorlu Havaalanına geldi. Hasta da Edirne'den ambulansla Çorlu'ya sevk edildi.

Yaralı, ambulans uçakla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

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