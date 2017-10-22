Bitlis'te cinayet

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan kişi, tartıştığı işverenini bıçaklayarak öldürdü.
Muş'un Korkut ilçesinden Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Güzelsu köyüne gelen A.S, Mehmet Nazif Usburak'ın patates tarlasında mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladı.
Taraflar arasında tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Olayda, A.S'nin bıçakla yaraladığı Usburak, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri, kaçan A.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.